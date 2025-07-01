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«Реал» против «Барселоны» – в 10-м и 35-м турах, мадридские дерби – в 7-м и 29-м. Ла Лига опубликовала расписание на сезон

Ла Лига опубликовала расписание на сезон.

Первый тур состоится 16-17 августа, последний – 23-24 мая.

Чемпионат откроется играми «Алавес» – «Леванте», «Атлетик» – «Севилья», «Сельта» – «Хетафе», «Жирона» – «Райо Вальекано», «Эспаньол» – «Атлетико», «Мальорка» – «Барселона», «Эльче» – «Бетис», «Реал» – «Осасуна», «Валенсия» – «Сосьедад» и «Вильярреал» – «Овьедо».

«Барселона» и «Реал» встретятся в 10-м и 35-м турах: сперва на «Сантьяго Бернабеу» (26 октября), затем на «Камп Ноу» (10 мая).

В гостях у «Атлетико» вице-чемпионы сыграют 28 сентября в рамках 7-го тура, на своем поле – 22 марта в рамках 29-го тура.

«Барселона» проведет игры против команды Диего Симеоне 11 января (дома) и 5 апреля (на выезде).

Следует отметить, что все приведенные даты имеют ориентировочный характер.

Полное расписание сезона можно изучить по ссылке.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
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