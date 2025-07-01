Вингер «Зенита» Энрике: «ЦСКА и «Динамо» – главные соперники в борьбе за чемпионство. Игры с ними всегда принципиальны»
Луис Энрике Андре назвал ЦСКА и «Динамо» главными соперниками «Зенита».
В прошедшем сезоне петербургский клуб занял второе место в Мир РПЛ, набрав 66 баллов. Чемпионом стал «Краснодар» с 67 очками. ЦСКА стал третьим, «Динамо» заняло пятое место.
«Главными соперниками будут ЦСКА и «Динамо».
Игры с ними всегда были принципиальными, и я за ту часть сезона, что провел в «Зените» и успел сыграть с этими командами, понял, что самая принципиальная борьба именно в этих матчах.
Поэтому мне кажется, что именно с ними мы будем конкурировать за чемпионство», – заявил вингер «Зенита».
Вингер «Зенита» Энрике: «Москва большая, но все хорошо организовано. И очень чисто. После Бразилии видеть такое не совсем привычно»
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?5617 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости