Личка возглавил «Фатих Карагюмрюк». Контракт экс-тренера «Динамо» с вернувшимся в высшую лигу Турции клубом – на два года

Марцел Личка получил работу в «Фатих Карагюмрюк».

Бывший главный тренер «Динамо » и «Оренбурга» возглавил команду, вернувшуюся в высшую лигу Турции. Контракт рассчитан на два года.

Сообщалось, что не исключено появление в турецком клубе трех игроков «Оренбурга » – вингера Эмирджана Гюрлюка, хавбека Габриэля Флорентина и защитника Казымджана Караташа (права принадлежат «Галатасараю»).

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