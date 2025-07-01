Личка возглавил «Фатих Карагюмрюк». Контракт экс-тренера «Динамо» с вернувшимся в высшую лигу Турции клубом – на два года
Марцел Личка получил работу в «Фатих Карагюмрюк».
Бывший главный тренер «Динамо» и «Оренбурга» возглавил команду, вернувшуюся в высшую лигу Турции. Контракт рассчитан на два года.
Сообщалось, что не исключено появление в турецком клубе трех игроков «Оренбурга» – вингера Эмирджана Гюрлюка, хавбека Габриэля Флорентина и защитника Казымджана Караташа (права принадлежат «Галатасараю»).
Изображение: x.com/karagumruk_sk
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Фатих Карагюмрюк»
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