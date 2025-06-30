Месси про 0:4 от «ПСЖ»: «Прошло как ожидалось. Это отличная команда, победитель ЛЧ. Есть горечь от ничьей с «Палмейрасом» после 2:0 – так «Интер» попал на более сложного соперника»

Лионель Месси прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:4) на клубном ЧМ.

«Матч прошел так, как и ожидалось. Это отличная команда, победитель Лиги чемпионов, и правда заключается в том, что парижане очень сильны. Мы пытались сделать все, что в наших силах, и, думаю, оставили хорошее впечатление.

Мы выигрывали у «Палмейраса » со счетом 2:0, но сыграли вничью и попали на «ПСЖ » – намного более сложного соперника. Все могло быть иначе, но соперник сравнял счет за 10 минут до конца игры. Осталось горькое послевкусие.

Мы бились, но теперь все кончено. Надо думать о следующем турнире», – сказал форвард «Интер Майами ».