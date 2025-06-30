Этьен Это′О об отце: «Он всегда был очень голоден и жаждал доказать, что люди ошибаются на его счет. Мне не хватало этого голода, но теперь я горю желанием проявить себя»
Этьен Это′О рассказал, что в нем проснулся отцовский голод, чего не было ранее.
22-летний сын Самюэля Это′О выступает за вторую команду «Райо Вальекано» на позиции полузащитника.
– Что вам больше всего нравится в вашем отце?
– Его голод, которой мне не хватало несколько лет назад. Все вокруг меня упорно работали над этим, и теперь я действительно голоден, горю желанием проявить себя, быть там, выйти на поле, закрепиться в Ла Лиге. Мой отец всегда был очень голоден и жаждал доказать людям, что они ошибаются на его счет.
Правда в том, что этот год прошел очень хорошо. Я очень, очень, очень доволен, – сказал Это′О.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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