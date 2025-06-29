Фэнтези
0

Невеш набрал 13 очков за 2 гола «Интер Майами», у Хакими – 12

«ПСЖ» разгромил «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира (4:0).

В 1-м тайме Жоау Невеш сделал дубль за 33 минуты. Полузащитник набрал 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч), его выбрали 29 всего фэнтези-менеджеров (0,62%).

Ашраф Хакими забил прямо перед перерывом. У него за матч 12 очков, его выбрали 47,99% игроков. Перед началом фэнтези-тура он с огромным отрывом был самым популярным защитником.

В четвертьфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Фламенго» – «Бавария».

👉 Моя команда на КЧМ

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
logoПСЖ
logoАшраф Хакими
logoЖоау Невеш
logoчемпионат мира среди клубов
logoИнтер Майами
logoФэнтези
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кристенсен отказывается уходить из «Барселоны». «Аль-Наср» сделал защитнику выгодное предложение, но датчанин хочет бороться за место в составе «блауграны»
511 минут назад
Силкин о словах Радимова про Бителло: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов. Смешно слышать оценки поведения от того, кто постоянно попадает в скандалы на поле и вне его»
1731 минуту назад
Диас и его окружение считают, что «Ливерпуль» нарушил обещание о трансфере (Пипе Сьерра)
1534 минуты назад
Баннеры с лысым и беззубым Месси показали фанаты на матче «Майами» с «ПСЖ». На одном указаны результаты поражений команды Лео от «Атланты»
6244 минуты назадФото
«Челси» договорился о трансфере Жоао Педро из «Брайтона» за 50+ млн фунтов
4154 минуты назад
0:4 от «ПСЖ» – крупнейшее поражение Месси со времен 2:8 от «Баварии» в 2020 году
68сегодня, 18:05
Катар хочет принять клубный ЧМ в 2029 году. Турнир может пройти зимой в таком случае
17сегодня, 18:02
Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Црвену Звезду» в Сочи, «Спартак» победил «Торпедо», «Локо» одолел тульский «Арсенал»
176сегодня, 17:58
У Месси 1 гол в 4 матчах на клубном ЧМ – «Порту» со штрафного
89сегодня, 17:54
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «ПСЖ» забил 4 гола «Интер Майами» Месси, «Бавария» сыграет с «Фламенго»
964сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Сутормин переходит в «Крылья Советов». Контракт – до 2026-го, зарплата – 3 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
15 минут назад
Тренер «Торпедо» Кононов об 1:3: «Спартак» – лакмусовая бумажка РПЛ, команда из первой пятерки. Прошедшим спаррингом мы удовлетворены»
118 минут назад
Маскерано про 0:4 от «ПСЖ»: «Интер Майами» играл с лучшей командой мира, возможно. Разница слишком велика»
225 минут назад
«Краснодар» приостановил переговоры по трансферу Пальцева из «Динамо» Махачкала
13сегодня, 17:39
«Байеру», «Боруссии» и «Лейпцигу» интересен Макати. «Ман Сити» оценивает хавбека в 25 млн фунтов
3сегодня, 17:03
Появились фото оранжевой третьей формы «Барселоны» на следующий сезон
17сегодня, 16:45Фото
Анатолий Тимощук: «Глушенкова выбило из комфортной зоны после травмы. Он поднял планку очень высоко, если держать такой уровень, можно претендовать на любой европейский гранд»
6сегодня, 16:20
Клинсманн считает, что Алонсо не сможет заставить Мбаппе и Винисиуса защищаться: «Килиан уже не ребенок. Только команды с Месси могут обороняться вдесятером»
13сегодня, 16:09
Белоус о «Спартаке»: «За 25 лет разбазарил все, что создавалось предшественниками. Его называли народной командой, но народ любит победы. «Зенит» же в последние годы – №1 по трофеям»
13сегодня, 16:08
«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» 6 июля на «Лукойл Арене»
6сегодня, 15:29