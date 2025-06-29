«ПСЖ» разгромил «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира (4:0).

В 1-м тайме Жоау Невеш сделал дубль за 33 минуты. Полузащитник набрал 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч), его выбрали 29 всего фэнтези-менеджеров (0,62%).

Ашраф Хакими забил прямо перед перерывом. У него за матч 12 очков, его выбрали 47,99% игроков. Перед началом фэнтези-тура он с огромным отрывом был самым популярным защитником.

В четвертьфинале «ПСЖ » сыграет с победителем пары «Фламенго » – «Бавария ».

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