Невеш набрал 13 очков за 2 гола «Интер Майами», у Хакими – 12
«ПСЖ» разгромил «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира (4:0).
В 1-м тайме Жоау Невеш сделал дубль за 33 минуты. Полузащитник набрал 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч), его выбрали 29 всего фэнтези-менеджеров (0,62%).
Ашраф Хакими забил прямо перед перерывом. У него за матч 12 очков, его выбрали 47,99% игроков. Перед началом фэнтези-тура он с огромным отрывом был самым популярным защитником.
В четвертьфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Фламенго» – «Бавария».
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
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