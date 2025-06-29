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Катар хочет принять клубный ЧМ в 2029 году. Турнир может пройти зимой в таком случае

Катар хочет принять клубный ЧМ в 2029 году.

Как сообщает The Guardian, Катар выразил заинтересованность в проведении Клубного чемпионата мира 2029 года. Это может привести к переносу турнира на зимнее время.

Представители государства провели переговоры с высокопоставленными чиновниками ФИФА во время нынешнего турнира в США и выразили желание провести следующий турнир через четыре года.

Утверждается, что Катар предложил провести углеродно-нейтральный чемпионат, где выброс парниковых газов будет приближен к нулю. Это контрастирует с текущим турниром, где команды вынуждены летать между 11 городами. Девять стадионов, построенных к чемпионату мира 2022 года, остаются в распоряжении Катара: шесть из них регулярно принимают матчи чемпионата страны.

Во время неформальных обсуждений декабрь 2029 года назывался наиболее вероятной датой проведения турнира в Катаре. 

ФИФА планирует провести официальный конкурс на право проведения турнира, учитывая возросший интерес. Катар стал четвертой страной, заявившей о своих намерениях.

Ранее о желании провести турнир сообщали Испания и Марокко, которые в 2030 году совместно с Португалией примут чемпионат мира (с отдельными матчами в Уругвае, Аргентине и Парагвае). Кроме того, Бразилия на прошлой неделе официально объявила о своей заявке.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
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