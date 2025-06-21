Бразилия хочет принять КЧМ в 2029 году. Марокко и Австралия также заинтересованы, возвращение турнира в США тоже возможно

Бразилия хочет принять КЧМ в 2029 году.

Глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самир Ксауд заявил об этом на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

«Все началось со вступительной беседы. Я рассказал о своих целях на посту главы CBF и сказал, что мы хотим быть ближе к ФИФА.

Я отметил высокий уровень мероприятия в США и уровень бразильских клубов и предложил провести в Бразилии следующий турнир. Джанни Инфантино был очень рад и сказал, что это вполне возможно. Теперь мы будем работать над тем, чтобы это произошло. Это будет великая цель», – сказал Ксауд.

В этом году клубный чемпионат мира впервые проходит в новом формате – с участием 32 команд. Матчи проходят в США, где в следующем году будут проходить матчи ЧМ-2026 .

Как пишет O Globo, в ФИФА не считают, что клубный ЧМ должен обязательно проходить в странах, которым через год предстоит принять ЧМ среди сборных.

При этом в Марокко – одной из стран-хозяек ЧМ-2030 – уже выразили заинтересованность в проведении КЧМ-2029. В местной федерации не исключают и возможность совместной заявки с Испанией и Португалией – как и в случае ЧМ среди сборных.

Еще одним претендентом на организацию КЧМ-2029 является Австралия. Также не исключено возвращение турнира в США – для долгосрочных соглашений со спонсорами.

ФИФА пока ничего не сообщила о предстоящей процедуре выбора страны-организатора.