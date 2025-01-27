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«Байер» хочет арендовать Макати у «Сити». Пеп не намерен отпускать 22-летнего хавбека (Фабрицио Романо)

«Байер» хочет арендовать Джеймса Макати у «Манчестер Сити».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб предложил «горожанам» арендное соглашение по 22-летнему полузащитнику.

Отмечается, что игрок очень нравится Хаби Алонсо. Тренер «Байера» рассматривает его как первый вариант для замены травмированного Мартена Терье.

Однако «Сити» и Пеп Гвардиола не хотят отпускать Макати, поскольку считают, что он может стать постоянным игроком стартового состава.

В текущем сезоне Джеймс провел 6 матчей в АПЛ, забив 1 гол. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoДжеймс Макати
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
Фабрицио Романо
logoХаби Алонсо
logoМартен Терье
logoбундеслига Германия
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logoПеп Гвардиола
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