«Байер» хочет арендовать Макати у «Сити». Пеп не намерен отпускать 22-летнего хавбека (Фабрицио Романо)
«Байер» хочет арендовать Джеймса Макати у «Манчестер Сити».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб предложил «горожанам» арендное соглашение по 22-летнему полузащитнику.
Отмечается, что игрок очень нравится Хаби Алонсо. Тренер «Байера» рассматривает его как первый вариант для замены травмированного Мартена Терье.
Однако «Сити» и Пеп Гвардиола не хотят отпускать Макати, поскольку считают, что он может стать постоянным игроком стартового состава.
В текущем сезоне Джеймс провел 6 матчей в АПЛ, забив 1 гол. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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