«Байер» хочет арендовать Макати у «Сити». Пеп не намерен отпускать 22-летнего хавбека (Фабрицио Романо)

«Байер» хочет арендовать Джеймса Макати у «Манчестер Сити».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , немецкий клуб предложил «горожанам» арендное соглашение по 22-летнему полузащитнику.

Отмечается, что игрок очень нравится Хаби Алонсо . Тренер «Байера » рассматривает его как первый вариант для замены травмированного Мартена Терье .

Однако «Сити » и Пеп Гвардиола не хотят отпускать Макати, поскольку считают, что он может стать постоянным игроком стартового состава.

В текущем сезоне Джеймс провел 6 матчей в АПЛ, забив 1 гол. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь .