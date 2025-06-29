Тренер «Бенфики» об 1:4 с «Челси»: «Мы встречались с великолепной командой, у которой отличные вингеры. Если у Нету есть возможность сыграть один в один, его трудно остановить»

Бруну Лаже отметил игру вингеров «Челси» после поражения «Бенфики».

Лиссабонцы проиграли (1:4 доп. вр.) в 1/8 финала клубного ЧМ.

«В каждом турнире у «Бенфики» всегда есть амбиции. Нам удалось финишировать первыми в группе, но за 90 минут случиться может всякое.

У нас был шанс пройти дальше, но мы встречались с великолепной командой, у которой отличные вингеры. Я очень хорошо знаю Педру Нету : если у него есть возможность сыграть один в один, его трудно остановить», – сказал тренер «Бенфики».