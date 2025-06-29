Джеймс забил «Бенфике» ударом со штрафного с острого угла. Трубин пропустил в ближний угол

Рис Джеймс забил «Бенфике» прямым ударом со штрафного.

Защитник вывел вперед «Челси» на 64-й минуте матча 1/8 финала клубного ЧМ (1:0, второй тайм).

Джеймс исполнял удар с острого угла на левой стороне поля у боковой линии. Англичанин пробил в ближний угол ворот Анатолия Трубина.

Изображения: кадры из трансляции DAZN