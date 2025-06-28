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«Атлетико» продаст Рикельме «Бетису» за 18 млн евро

Родриго Рикельме перейдет из «Атлетико» в «Бетис».

Клубы достигли договоренности о трансфере 25-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Футболист подпишет пятилетний контракт со своей новой командой. Мадридцы получат определенный процент от суммы перепродажи испанца. По информации Marca, сумма сделки составит около 18 млн евро. 

Рикельме заменит в «Бетисе» Хесуса Родригеса Карабальо, который перейдет в «Комо» за 22,5 миллиона евро и бонусы. 

В минувшем сезоне Ла Лиги Рикельме провел 16 матчей. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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