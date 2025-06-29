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«Челси» и «Палмейрас» в 1/4 финала КЧМ, «Каролина» взяла четырех россиян на драфте, Погба перешел в «Монако» и другие новости

1. Стали известны два четвертьфиналиста клубного чемпионата мира: «Челси» обыграл «Бенфику» (4:1 с тремя голами в дополнительное время), несмотря на непогоду, а «Палмейрас» был сильнее «Ботафого».

«Ман Сити» заработал 51,7 млн долларов на групповом этапе КЧМ. «Реал» – 2-й по доходам, «Бавария» – 3-я, «ПСЖ» – 4-й, «Челси» – 5-й.

2. Трансферные новости. «Монако» объявил о переходе Погба. Не игравший с 2023-го Поль заплакал, подписывая контракт.

«Аль-Наср» пытается перехватить Жерсона у «Зенита». Унаи не хочет в «Спартак» и сообщил об этом «Марселю». Уильямс хочет получить гарантии, что «Барселона» сможет зарегистрировать его на следующий сезон. Тер Стеген сообщил «Монако», что хочет остаться в «Барсе».

3. Завершился драфт НХЛ-2025. «Каролина» взяла четырех россиян, включая Рябкина и Лиъматова, «Монреаль» выбрал Жаровского под 34-м номером, «Айлендерс» – Прохорова под 42-м. 3 российских вратаря впервые в истории попали в топ-50 драфта. Всего на драфте выбрали 21 россиянина.

4. Норрис выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Австрии с преимуществом в 0,5 секунды (самый большой отрыв в сезоне), Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й.

5. «Ухта» впервые в истории стала чемпионом России по футзалу, обыграв «Газпром-Югру» в финале серии.

6. НХЛ запросит 2 млрд долларов с новых франшиз в случае расширения. Атланта, Хьюстон, Индианаполис, Новый Орлеан и Остин – в числе претендентов.

7. Президент «Сьона» заявил, что клуб не откажется от матча с «Зенитом» из-за давления в Швейцарии.

8. Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга в 818 тысяч рублей перед ФНС.

9. «Локомотив» проведет чемпионский парад 3 августа – в День железнодорожника. С решающей игры Кубка Гагарина пройдет 74 дня.

10. Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита и сборной России Владислав Радимов попал в базу «Миротворца».

11. Англия второй раз подряд выиграла Евро U21. В финале одолели Германию – 3:2.

12. Фанаты «Атлетика» снова испортили мурал Нико Уильямса, к восстановлению которого клуб приступил вчера. На изображении игрока, близкого к переходу в «Барселону», написали «Гребаная крыса». Впрочем, граффити снова восстановят.

Цитаты дня.

Медведев о переносе столетия «Зенита»: «Вы что, двоечники по арифметике были? Когда человек рождается, сколько ему лет? Ноль! Потом начинается его первый год и так далее»

Загитова о премьере шоу «Ассоль»: «Был солд-аут, были овации, много оваций. Мы все максимально выкладывались на максимум»

Клопп о новом формате КЧМ: «Худшая идея, реализованная в футболе. Игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально. Боюсь, будет беспрецедентное число травм»

Валерий Карпин: «Сборная – основное место работы, а в «Динамо» – совмещение. Оно отзывается, когда случится возвращение России»

Роналду верит, что саудовская лига входит в топ-5: «Те, кто не играл здесь и утверждает обратное, не смыслят в футболе. А ЧМ-2034 будет самым прекрасным в истории»

Жена Семака о любимом подарке от Сергея: «Кот Иордан. Мы поссорились, и я заблокировала мужа. Он забрал для меня котят из монастыря, хотя до этого не соглашался»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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