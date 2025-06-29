Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде на UFC 317

Илия Топурия победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом легкого дивизиона UFC.

Главный поединок UFC 317 закончился в первом раунде – Топурия нокаутировал соперника после серии ударов в стойке.

Видео нокаута здесь .

Топурия провел стердаун с Пимблеттом после победы над Оливейрой

Топурия после победы над Оливейрой: «Здесь есть киски, которые хотят со мной подраться. Пимблетт? Тащите сюда это блондинистую сучку»