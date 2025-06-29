Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде на UFC 317
Илия Топурия победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом легкого дивизиона UFC.
Главный поединок UFC 317 закончился в первом раунде – Топурия нокаутировал соперника после серии ударов в стойке.
Видео нокаута здесь.
Топурия провел стердаун с Пимблеттом после победы над Оливейрой
Топурия после победы над Оливейрой: «Здесь есть киски, которые хотят со мной подраться. Пимблетт? Тащите сюда это блондинистую сучку»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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