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Алешандре Пантожа задушил Кай Кара-Франса в соглавном поединке UFC 317

В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе на UFC 317 прошел титульный бой в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Кай Кара-Франсем.

Пантожа задушил соперника в третьем раунде.

Для Пантожи это четвертая защита пояса. Он владеет титулом с июля-2023, когда победил Брэндона Морено.

Кара-Франс проиграл два из трех прошлых боев – в июле-2022 уступил Морено в поединке за временный титул.

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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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