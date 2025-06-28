«Ухта» впервые в истории выиграла чемпионат России по футзалу
«Ухта» впервые в истории выиграла чемпионат России по футзалу.
Решающий матч в серии за золото прошел сегодня. «Ухта» обыграла «Газпром-Югру» со счетом 4:1.
Бронзовым призером чемпионата России стал клуб КПРФ, победивший «Тюмень» в серии за третье место.
Чемпионат России по футзалу. «Ухта» обыграла «Газпром-Югру» и стала чемпионом
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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