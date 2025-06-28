«Ухта» впервые в истории выиграла чемпионат России по футзалу.

Решающий матч в серии за золото прошел сегодня. «Ухта» обыграла «Газпром-Югру» со счетом 4:1.

Бронзовым призером чемпионата России стал клуб КПРФ, победивший «Тюмень» в серии за третье место.

Чемпионат России по футзалу. «Ухта» обыграла «Газпром-Югру» и стала чемпионом