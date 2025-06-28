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Норрис выиграл квалификацию с самым большим отрывом в сезоне – 0,521 секунды. Ранее Ландо реализовал оба поула в 2025-м

Норрис взял 3-й поул в году с огромным преимуществом.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис выиграл квалификацию к Гран-при Австрии, завоевав 12-ю поул-позицию в карьере и третью – в нынешнем сезоне. Ранее британец был быстрейшим в Австралии и Монако и реализовал оба поула, победив в гонках.

Напарник Норриса Оскар Пиастри остается лидером по поулам в 2025 году (4), пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл три квалификации, Джордж Расселл из «Мерседеса» – одну.

В Шпильберге Норрис опередил гонщика «Феррари» Шарля Леклера на 0,521 секунды – это самый большой отрыв в сезоне. При этом круг Ландо на короткой трассе в Австрии стал самым быстрым в году (1.03,971).

Гран-при Австрии-2025. Норрис выиграл квалификацию с преимуществом в 0,5 секунды, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
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Гран-при Австрии
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logoДжордж Расселл
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