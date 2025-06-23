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  • «Фернандес играть вообще не умеет. В ЦСКА за него отрабатывали Березуцкие с Игнашевичем – повезло, забивал башкой своей дурацкой». Пономарев о Марио
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«Фернандес играть вообще не умеет. В ЦСКА за него отрабатывали Березуцкие с Игнашевичем – повезло, забивал башкой своей дурацкой». Пономарев о Марио

Владимир Пономарев критически высказался об игровых качествах Марио Фернандеса.

Ранее сообщалось, что экс-защитник ЦСКА и «Зенита» тренируется с «Торпедо» и может подписать контракт с московским клубом.

«Фернандеса нельзя брать в «Торпедо», это смешно будет.

Он вообще в футбол играть не умеет, в обороне он никакой, в ЦСКА за него отрабатывали Березуцкие с Игнашевичем, а он играл свободного художника. Ну, повезло ему, конечно, подключался, забивал башкой своей дурацкой.

В Бразилии никому не нужен оказался, а в России сейчас играть собирается. Мне противно даже слушать об этом. Но ничего, пускай мучаются с ним, если хотят», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Что теперь будет с «Торпедо»?14402 голоса
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoМарио Фернандес
logoВасилий Березуцкий
logoСергей Игнашевич
logoЗенит
logoТорпедо
logoАлексей Березуцкий
Владимир Алексеевич Пономарев
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
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