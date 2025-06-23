«Фернандес играть вообще не умеет. В ЦСКА за него отрабатывали Березуцкие с Игнашевичем – повезло, забивал башкой своей дурацкой». Пономарев о Марио
Владимир Пономарев критически высказался об игровых качествах Марио Фернандеса.
Ранее сообщалось, что экс-защитник ЦСКА и «Зенита» тренируется с «Торпедо» и может подписать контракт с московским клубом.
«Фернандеса нельзя брать в «Торпедо», это смешно будет.
Он вообще в футбол играть не умеет, в обороне он никакой, в ЦСКА за него отрабатывали Березуцкие с Игнашевичем, а он играл свободного художника. Ну, повезло ему, конечно, подключался, забивал башкой своей дурацкой.
В Бразилии никому не нужен оказался, а в России сейчас играть собирается. Мне противно даже слушать об этом. Но ничего, пускай мучаются с ним, если хотят», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Что теперь будет с «Торпедо»?14402 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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