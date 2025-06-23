«Фернандес играть вообще не умеет. В ЦСКА за него отрабатывали Березуцкие с Игнашевичем – повезло, забивал башкой своей дурацкой». Пономарев о Марио

Владимир Пономарев критически высказался об игровых качествах Марио Фернандеса.

Ранее сообщалось , что экс-защитник ЦСКА и «Зенита » тренируется с «Торпедо » и может подписать контракт с московским клубом.

«Фернандеса нельзя брать в «Торпедо», это смешно будет.

Он вообще в футбол играть не умеет, в обороне он никакой, в ЦСКА за него отрабатывали Березуцкие с Игнашевичем, а он играл свободного художника. Ну, повезло ему, конечно, подключался, забивал башкой своей дурацкой.

В Бразилии никому не нужен оказался, а в России сейчас играть собирается. Мне противно даже слушать об этом. Но ничего, пускай мучаются с ним, если хотят», – сказал бывший защитник ЦСКА .