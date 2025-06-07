РПЛ об усах Смолова: «Новый образ Теда Смолова aka Федора Лассо прекрасен. Усы чемпиона 👨🦰»
В соцсетях Мир РПЛ отреагировали на новый образ Федора Смолов.
Футболист отрастил усы.
«Новый образ Теда Смолова aka Федора Лассо просто прекрасен 😃. Усы чемпиона 👨🦰», – написали в аккаунте РПЛ.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2327 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал РПЛ
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