«Наполи» продлил контракт с Меретом до 2027-го

«Наполи» продлил контракт с Алексом Меретом.

28-летний голкипер подписал новое соглашение до 2027 года.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал , что по нему игрок будет получать 2,5 млн евро в год после вычета налогов.

Итальянец выступает за неаполитанский клуб с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча в Серии А, 18 из которых – на ноль.

С полной статистикой Мерета можно ознакомиться здесь .

Изображение: x.com/sscnapoli