«Наполи» продлил контракт с Меретом до 2027-го
«Наполи» продлил контракт с Алексом Меретом.
28-летний голкипер подписал новое соглашение до 2027 года.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что по нему игрок будет получать 2,5 млн евро в год после вычета налогов.
Итальянец выступает за неаполитанский клуб с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча в Серии А, 18 из которых – на ноль.
С полной статистикой Мерета можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/sscnapoli
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Наполи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости