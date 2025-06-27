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«Наполи» продлил контракт с Меретом до 2027-го

«Наполи» продлил контракт с Алексом Меретом.

28-летний голкипер подписал новое соглашение до 2027 года. 

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что по нему игрок будет получать 2,5 млн евро в год после вычета налогов.

Итальянец выступает за неаполитанский клуб с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча в Серии А, 18 из которых – на ноль.

С полной статистикой Мерета можно ознакомиться здесь.

Изображение: x.com/sscnapoli

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Наполи»
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