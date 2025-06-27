«Байер» купил Файе у «Хэкена» почти за 3 млн евро. 20-летнего защитника отдадут в аренду

«Байер» купил Абдулая Файе.

Леверкузенцы объявили о заключении с защитником контракта, рассчитанного до 2030 года.

По данным Kicker, сенегальца приобрели почти за 3 млн евро и сразу отдадут в аренду.

C 2023 года Файе принадлежал «Хэкену ». В 2025-м защитник провел 6 игр в чемпионате Швеции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: bayer04.de