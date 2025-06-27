«Байер» купил Файе у «Хэкена» почти за 3 млн евро. 20-летнего защитника отдадут в аренду
«Байер» купил Абдулая Файе.
Леверкузенцы объявили о заключении с защитником контракта, рассчитанного до 2030 года.
По данным Kicker, сенегальца приобрели почти за 3 млн евро и сразу отдадут в аренду.
C 2023 года Файе принадлежал «Хэкену». В 2025-м защитник провел 6 игр в чемпионате Швеции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: bayer04.de
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Байера»
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