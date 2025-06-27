13 очков Абу Али из «Аль-Ахли» – лучший результат 3-го тура фэнтези КЧМ. По 12 набрали Хакими («ПСЖ»), Свенссон («Дортмунд») и Адарабиойо («Челси»)

Вессам Абу Али показал лучший результат в 3-м туре группового этапа клубного ЧМ.

Нападающий «Аль-Ахли » сделал хет-трик за 36 минут в матче с «Порту » (4:4) и набрал 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+1 за игру, +12 за голы). Его выбрали всего 35 фэнтези-менеджеров (0,77%).

Защитники Ашраф Хакими («ПСЖ »; 25,47%), Даниэль Свенссон («Боруссия » Дортмунд; 3,42%) и Тосин Адарабиойо («Челси »; 1,05%) набрали по 12 очков: +2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч.

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