13 очков Абу Али из «Аль-Ахли» – лучший результат 3-го тура фэнтези КЧМ. По 12 набрали Хакими («ПСЖ»), Свенссон («Дортмунд») и Адарабиойо («Челси»)
Вессам Абу Али показал лучший результат в 3-м туре группового этапа клубного ЧМ.
Нападающий «Аль-Ахли» сделал хет-трик за 36 минут в матче с «Порту» (4:4) и набрал 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+1 за игру, +12 за голы). Его выбрали всего 35 фэнтези-менеджеров (0,77%).
Защитники Ашраф Хакими («ПСЖ»; 25,47%), Даниэль Свенссон («Боруссия» Дортмунд; 3,42%) и Тосин Адарабиойо («Челси»; 1,05%) набрали по 12 очков: +2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч.
Что теперь будет с «Торпедо»?19406 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
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