Месси, Альба, Лосано, Дрейер, Эвандер выбраны для участия в матче звезд МЛС и лиги Мексики

Лионель Месси сыграет на Матче звезд МЛС 23 июля.

На игру против сборной лиги Мексики выбраны 26 футболистов. 12 из них выбраны по итогам голосования, 12 отобраны тренером Нико Эстевесом, еще две кандидатуры представлены Доном Гарбером , главой МЛС .

Вратари : Дэйн Сент-Клер («Миннесота Юнайтед»), Брэд Стувер («Остин»), Йохей Такаока («Ванкувер Уайткэпс»).

Защитники : Жорди Альба («Интер Майами»), Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Тристан Блэкмон («Ванкувер Уайткэпс»), Майкл Бокселл («Миннесота Юнайтед »), Александр Фриман («Орландо Сити »), Якоб Глеснес («Филадельфия Юнион»), Энди Нахар («Нэшвилл »), Майлз Робинсон («Цинциннати»).

Полузащитники : Себастьян Берхалтер («Ванкувер Уайткэпс»), Давид да Коста («Портленд Тимберс»), Эвандер («Цинциннати»), Диего Луна («Реал Солт-Лейк»), Йеппе Тверсков («Сан-Диего»), Филип Синкернагель («Чикаго Файр»).

Нападающие : Патрик Агьеманг («Шарлотт»), Тай Барибо («Филадельфия Юнион»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Андерс Дрейер («Сан-Диего»), Ирвинг Лосано («Сан-Диего»), Лионель Месси («Интер Майами»), Диего Росси («Коламбус Крю»), Брэндон Васкес («Остин»), Брайан Уайт («Ванкувер Уайткэпс»).