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Месси, Альба, Лосано, Дрейер, Эвандер выбраны для участия в матче звезд МЛС и лиги Мексики

Лионель Месси сыграет на Матче звезд МЛС 23 июля.

На игру против сборной лиги Мексики выбраны 26 футболистов. 12 из них выбраны по итогам голосования, 12 отобраны тренером Нико Эстевесом, еще две кандидатуры представлены Доном Гарбером, главой МЛС.

Вратари: Дэйн Сент-Клер («Миннесота Юнайтед»), Брэд Стувер («Остин»), Йохей Такаока («Ванкувер Уайткэпс»).

ЗащитникиЖорди Альба («Интер Майами»), Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Тристан Блэкмон («Ванкувер Уайткэпс»), Майкл БокселлМиннесота Юнайтед»), Александр Фриман («Орландо Сити»), Якоб Глеснес («Филадельфия Юнион»), Энди НахарНэшвилл»), Майлз Робинсон («Цинциннати»).

Полузащитники: Себастьян Берхалтер («Ванкувер Уайткэпс»), Давид да Коста («Портленд Тимберс»), Эвандер («Цинциннати»), Диего Луна («Реал Солт-Лейк»), Йеппе Тверсков («Сан-Диего»), Филип Синкернагель («Чикаго Файр»).

Нападающие: Патрик Агьеманг («Шарлотт»), Тай Барибо («Филадельфия Юнион»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Андерс Дрейер («Сан-Диего»), Ирвинг Лосано («Сан-Диего»), Лионель Месси («Интер Майами»), Диего Росси («Коламбус Крю»), Брэндон Васкес («Остин»), Брайан Уайт («Ванкувер Уайткэпс»).

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт МЛС
logoЛионель Месси
Йохей Такаока
logoЖорди Альба
logoСборная Аргентины по футболу
logoДэйн Сент-Клэр
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoБрэд Стувер
logoвысшая лига Мексика
logoМайлз Робинсон
logoВанкувер Уайткэпс
logoТристан Блэкмон
logoИрвинг Лосано
logoКоламбус Крю
logoЭнди Нахар
logoПатрик Агьеманг
logoДавид да Коста
logoМайкл Бокселл
logoСан-Диего
logoПортленд Тимберс
logoЦинциннати
logoБрэндон Васкес
Тай Барибо
logoСебастьян Берхалтер
logoМиннесота Юнайтед
Макс Арфстен
logoОстин
logoЯкоб Глеснес
logoОрландо Сити
logoЧикаго Файр
logoФиладельфия Юнион
Филип Синкернагель
Александр Фриман
logoДиего Росси
logoДени Буанга
logoФК Нэшвилл
logoШарлотт
Диего Луна
logoАндерс Дрейер
logoБрайан Уайт
Йеппе Тверсков
logoЭвандер
Дон Гарбер
Нико Эстевес
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