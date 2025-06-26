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Йылдыз о «Ювентусе»: «Я здесь, чтобы выиграть все. Дель Пьеро пишет мне после матчей, подталкивая всегда играть лучше»

Кенан Йылдыз назвал свою главную цель в «Ювентусе».

«Я в «Юве», чтобы выиграть все. Дель Пьеро пишет мне после матчей, подталкивая меня всегда играть лучше.

Продление [контракта] до 2030 года? Я не говорю о финансах...

Аллегри? Я очень благодарен за то, что он сделал для меня, а также за то, что заставил меня постричься.

Когда пришел Тудор, он принес большую энергию и помог всей команде. Я не люблю говорить о прошлом, но это правда, что Тудор дает мне много свободы», – заявил полузащитник «Ювентуса».

Сегодня туринцы сыграют с «Манчестер Сити» в 3-м туре клубного чемпионата мира. Игра пройдет в 22:00 по московскому времени.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?5991 голос
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Альфредо Педуллы
logoпремьер-лига Англия
logoЮвентус
logoАлессандро Дель Пьеро
logoМассимилиано Аллегри
logoМанчестер Сити
logoИгор Тудор
logoсерия А Италия
logoчемпионат мира среди клубов
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