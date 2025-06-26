Йылдыз о «Ювентусе»: «Я здесь, чтобы выиграть все. Дель Пьеро пишет мне после матчей, подталкивая всегда играть лучше»

Кенан Йылдыз назвал свою главную цель в «Ювентусе».

«Я в «Юве», чтобы выиграть все. Дель Пьеро пишет мне после матчей, подталкивая меня всегда играть лучше.

Продление [контракта] до 2030 года? Я не говорю о финансах...

Аллегри ? Я очень благодарен за то, что он сделал для меня, а также за то, что заставил меня постричься.

Когда пришел Тудор , он принес большую энергию и помог всей команде. Я не люблю говорить о прошлом, но это правда, что Тудор дает мне много свободы», – заявил полузащитник «Ювентуса ».

Сегодня туринцы сыграют с «Манчестер Сити » в 3-м туре клубного чемпионата мира. Игра пройдет в 22:00 по московскому времени.