Йылдыз о «Ювентусе»: «Я здесь, чтобы выиграть все. Дель Пьеро пишет мне после матчей, подталкивая всегда играть лучше»
Кенан Йылдыз назвал свою главную цель в «Ювентусе».
«Я в «Юве», чтобы выиграть все. Дель Пьеро пишет мне после матчей, подталкивая меня всегда играть лучше.
Продление [контракта] до 2030 года? Я не говорю о финансах...
Аллегри? Я очень благодарен за то, что он сделал для меня, а также за то, что заставил меня постричься.
Когда пришел Тудор, он принес большую энергию и помог всей команде. Я не люблю говорить о прошлом, но это правда, что Тудор дает мне много свободы», – заявил полузащитник «Ювентуса».
Сегодня туринцы сыграют с «Манчестер Сити» в 3-м туре клубного чемпионата мира. Игра пройдет в 22:00 по московскому времени.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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