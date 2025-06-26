Рохо решил разорвать контракт с «Бока Хуниорс», не сыграв на КЧМ и поссорившись с тренером. Защитник попрощался с командой, отказался лететь в Буэнос-Айрес и остался в США с семьей

Маркос Рохо решил досрочно разорвать контракт с «Бока Хуниорс» после КЧМ.

В разгар клубного чемпионата мира 35-летний защитник поссорился с главным тренером Мигелем Анхелем Руссо из-за того, что тот не дал ему сыграть на турнире. После окончания чемпионата, где он не вышел на поле, несмотря на травму Айртона Косты, Рохо намерен досрочно расторгнуть свой контракт, который заканчивается в декабре.

Игрок покинул раздевалку сразу после вылета клуба, а также решил не возвращаться в Буэнос-Айрес с командой, чтобы добиться расторжения контракта. Футболист остался в США с семьей.

Клуб был готов отпустить его, однако такое одностороннее решение без официального обсуждения вызвало удивление и гнев руководства, отмечает TyC Sports. Теперь и бывший капитан, и клуб согласны, что ситуацию нельзя изменить, и, скорее всего, ему придется уйти раньше положенного срока.

Разногласия сторон заключается в том, что Рохо не хочет возвращаться в делегацию команды, с которой он уже попрощался. «Бока » ожидает, что он появится на стадионе «Эсейса» во вторник, чтобы должным образом решить вопрос о своем уходе.

С момента своего прибытия в аргентинский клуб экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и «Спартака» сыграл 118 матчей и выиграл 4 титула. При тренере Руссо он почти не получал игрового времени.