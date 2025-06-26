Рэпер Booba об иске Мбаппе к «ПСЖ»: «Если ты не оставишь Нассера ​​в покое, я расскажу, что ты делаешь в Палм-Бич, с кем и почему ты подхватил гастроэнтерит. Хватит морочить нам голову»

Французский рэпер пригрозил Килиану Мбаппе, что раскроет правду о его болезни.

Сегодня стало известно, что бывший нападающий «ПСЖ » подал в суд на парижский клуб, обвинив его в психологическом давлении. Рэпер Booba (настоящее имя – Эли Яффа) отреагировал на эту новость.

«Если ты не оставишь Нассера [Аль-Хелайфи ] ​​в покое, я расскажу ему, что ты делаешь в Палм-Бич, с кем и почему ты подхватил желудочную болезнь.

Играй в футбол, забивай голы и продавай футболки. Хватит морочить нам голову, Кики», – написал музыкант.

Напомним, 19 июня форварда «Реала» госпитализировали из-за острого гастроэнтерита и в тот же день выписали из больницы. Он пропустил первые два матча клубного чемпионата мира – против «Аль-Хилаля» (1:1) и «Пачуки» (3:1).