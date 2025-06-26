  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рэпер Booba об иске Мбаппе к «ПСЖ»: «Если ты не оставишь Нассера ​​в покое, я расскажу, что ты делаешь в Палм-Бич, с кем и почему ты подхватил гастроэнтерит. Хватит морочить нам голову»
44

Рэпер Booba об иске Мбаппе к «ПСЖ»: «Если ты не оставишь Нассера ​​в покое, я расскажу, что ты делаешь в Палм-Бич, с кем и почему ты подхватил гастроэнтерит. Хватит морочить нам голову»

Французский рэпер пригрозил Килиану Мбаппе, что раскроет правду о его болезни.

Сегодня стало известно, что бывший нападающий «ПСЖ» подал в суд на парижский клуб, обвинив его в психологическом давлении. Рэпер Booba (настоящее имя – Эли Яффа) отреагировал на эту новость. 

«Если ты не оставишь Нассера [Аль-Хелайфи] ​​в покое, я расскажу ему, что ты делаешь в Палм-Бич, с кем и почему ты подхватил желудочную болезнь.

Играй в футбол, забивай голы и продавай футболки. Хватит морочить нам голову, Кики», – написал музыкант. 

Напомним, 19 июня форварда «Реала» госпитализировали из-за острого гастроэнтерита и в тот же день выписали из больницы. Он пропустил первые два матча клубного чемпионата мира – против «Аль-Хилаля» (1:1) и «Пачуки» (3:1).

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?5404 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Booba
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoПСЖ
logoНассер Аль-Хелайфи
logoлига 1 Франция
музыка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Сергеев перейдет в «Динамо» за 350 млн рублей. Форвард подпишет контракт до 2028-го с зарплатой 1,2 млн евро в год (Иван Карпов)
1 минуту назад
Булыкин о Сперцяне: «Пересидел в РПЛ, нужно было уезжать в Европу год-два назад. В «Краснодаре» попросили остаться, чтобы выиграть титул, видимо – теперь точно стоит уйти»
315 минут назад
Дюков про «Химки»: «Повальной ликвидации клубов нет. Назовите лигу, в которой не было банкротств и финансовых проблем – это жизнь. В бизнесе компании появляются и прекращают существование»
819 минут назад
Дюков о деле боссов «Торпедо»: «Легендарный клуб, но у РФС нулевая толерантность к этическим нарушениям. Нам нужны финансовые гарантии от клуба»
736 минут назад
«Зенит» сыграет со «Сьоном» Миранчука 9 июля на «Газпром Арене» в рамках Winline Суперсерии
1843 минуты назад
Роналду о продлении контракта с «Аль-Насром»: «Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе 🟡🔵»
28сегодня, 14:19
Дюков о возвращении России: «Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты. Предпосылки есть»
48сегодня, 14:12
«Атлетико» близок к трансферу Руджери за 20 млн евро. Переговоры с «Аталантой» – на финальной стадии
14сегодня, 14:02
«Ювентус» – «Ман Сити», аргентинцы без плей-офф – обсуждаем главные новости о КЧМ в новом выпуске «Это футбол, брат!»
сегодня, 14:00Видео
Конате готов бесплатно уйти из «Ливерпуля» в 2026-м. Защитник интересен «Реалу», «Барсе» и «ПСЖ» (Foot Mercato)
48сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
18-летний полузащитник «Сан-Тельмо» из 2-й лиги Аргентины умер во время операции на колене
3 минуты назад
«Боруссия» купила 32-летнего вратаря «Бохума» Древеса за 200-300 тысяч евро
127 минут назад
Асхабадзе о Дзюбе и воздушном поцелуе: «Можно запутаться, если посчитать, сколько Артем передал приветов за последние год-два. Меня это не коробит»
350 минут назад
Ди Франческо возглавил «Лечче» вместо Джампаоло
3сегодня, 14:16Фото
Умер футболист «Лас-Пальмаса» Зебен. 23-летний игрок был в коме с 9 июня, когда его сбила машина
2сегодня, 13:46Фото
1,94 млн школьников в России занимаются футболом на уроках физкультуры – каждый 9-й школьник РФ
10сегодня, 13:33
«Арсенал» ведет переговоры с «Валенсией» о трансфере защитника Москеры
5сегодня, 13:33
«Атлетико» интересен защитник «Аталанты» Руджери, его ценят выше Робертсона и Диня
1сегодня, 13:19
«Бернли» купил защитника «Фейеноорда» Хартмана за 12 млн евро. Контракт – на 4 года
2сегодня, 12:48Фото
«Милан» и «Комо» согласовали трансфер Тиава за 25 млн евро. Клуб Фабрегаса также договорился с Моратой
15сегодня, 12:39