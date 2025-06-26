«Милан» отдаст Эмерсона в аренду «Бетису» с опцией выкупа

Эмерсон Роял перейдет из «Милана» в «Бетис».

Как сообщает Джанлука Ди Марцио , клубы достигли устной договоренности об аренде 26-летнего правого защитника из Бразилии. Сторонам осталось определить формулу сделки – будет ли прописана опция выкупа Эмерсона .

По данным Николо Скиры, у «Бетиса » будет опция выкупа бразильца. Он уже согласовал контракт с севильским клубом, за который выступал с 2019 по 2021 год, по схеме «4+1».

Эмерсон перешел в «Милан » из «Тоттенхэма» год назад. Он провел 17 матчей в Серии А и получил 5 желтых карточек. Подробная статистика не игравшего с января из-за травмы футболиста доступна здесь .