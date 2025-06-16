Форвард «Шанхая» Слуцкого Минейро выбыл на 4-5 месяцев – он лучший бомбардир команды. У него разрыв сухожилия бедра

Сауло Минейро получил серьезную травму.

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» досрочно завершил матч против «Шэньчжэня» в 14-м туре Суперлиги Китая (1:3): футболиста заменили на 70-й минуте, его унесли на носилках.

На обследовании после игры бразильцу диагностировали разрыв проксимального сухожилия бедра. Срок восстановления – от четырех до пяти месяцев.

Сауло Минейро провел 19 матчей в сезоне-2024/25, в которых забил 11 голов и отдал 6 ассистов. Он – лучший бомбардир команды.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого встретится с «Портом» в 1/8 финала Кубка Китая, начало в 13:00 по московскому времени.