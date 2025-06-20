«Я бешеный, могу избить тебя». Ачерби – фанату «ПСЖ», дразнившему защитника «Интера» фамилией Барколя
Франческо Ачерби пригрозил побить фаната «ПСЖ».
Инцидент был снят на видео, которое быстро разошлось по сети. Болельщик в футболке парижского клуба поддразнивал Ачерби фамилией вингера «ПСЖ» Брэдли Барколя.
Напомним, в финале Лиги чемпионов «Интер» разгромно уступил «ПСЖ» со счетом 0:5. 22-летний француз обыгрывал Ачерби по ходу матча и отдал результативный пас на пятый гол парижан.
«Я серьезный человек, не люблю, когда надо мной шутят. Если я выхожу и слышу «Ачерби-Барколя», мне это не нравится. Я бешеный, могу избить тебя», – сказал болельщику 37-летний защитник «Интера».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TuttoMercatoWeb
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