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«Я бешеный, могу избить тебя». Ачерби – фанату «ПСЖ», дразнившему защитника «Интера» фамилией Барколя

Франческо Ачерби пригрозил побить фаната «ПСЖ».

Инцидент был снят на видео, которое быстро разошлось по сети. Болельщик в футболке парижского клуба поддразнивал Ачерби фамилией вингера «ПСЖ» Брэдли Барколя. 

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Интер» разгромно уступил «ПСЖ» со счетом 0:5. 22-летний француз обыгрывал Ачерби по ходу матча и отдал результативный пас на пятый гол парижан. 

«Я серьезный человек, не люблю, когда надо мной шутят. Если я выхожу и слышу «Ачерби-Барколя», мне это не нравится. Я бешеный, могу избить тебя», – сказал болельщику 37-летний защитник «Интера». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TuttoMercatoWeb
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logoлига 1 Франция
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