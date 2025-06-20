«Я бешеный, могу избить тебя». Ачерби – фанату «ПСЖ», дразнившему защитника «Интера» фамилией Барколя

Франческо Ачерби пригрозил побить фаната «ПСЖ».

Инцидент был снят на видео, которое быстро разошлось по сети. Болельщик в футболке парижского клуба поддразнивал Ачерби фамилией вингера «ПСЖ » Брэдли Барколя.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Интер » разгромно уступил «ПСЖ» со счетом 0:5. 22-летний француз обыгрывал Ачерби по ходу матча и отдал результативный пас на пятый гол парижан.

«Я серьезный человек, не люблю, когда надо мной шутят. Если я выхожу и слышу «Ачерби -Барколя», мне это не нравится. Я бешеный, могу избить тебя», – сказал болельщику 37-летний защитник «Интера».