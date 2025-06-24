Из-за грозы прерван матч «Боки» с «Окленд Сити». Непогода повлияла на 5 игр клубного ЧМ в США за неделю

Непогода повлияла на проведение уже пяти матчей на клубном чемпионате мира в США.

Из-за грозы недалеко от стадиона «Джодис Парк» в начале второго тайма была прервана игра между «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» (1:1).

20 июня из-за сильного дождя долгое время не возобновляли игру новозеландцев против «Бенфики». Также ранее из-за грозы прерывали матч «Пачука» – «Ред Булл Зальцбург» и откладывали игру «Ульсан ХД» – «Мамелоди Сандаунс». Встречу «Палмейраса» и «Аль-Ахли» останавливали из-за штормового предупреждения.