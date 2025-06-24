  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Из-за грозы прерван матч «Боки» с «Окленд Сити». Непогода повлияла на 5 игр клубного ЧМ в США за неделю
8

Из-за грозы прерван матч «Боки» с «Окленд Сити». Непогода повлияла на 5 игр клубного ЧМ в США за неделю

Непогода повлияла на проведение уже пяти матчей на клубном чемпионате мира в США.

Из-за грозы недалеко от стадиона «Джодис Парк» в начале второго тайма была прервана игра между «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» (1:1).

20 июня из-за сильного дождя долгое время не возобновляли игру новозеландцев против «Бенфики». Также ранее из-за грозы прерывали матч «Пачука» – «Ред Булл Зальцбург» и откладывали игру «Ульсан ХД» – «Мамелоди Сандаунс». Встречу «Палмейраса» и «Аль-Ахли» останавливали из-за штормового предупреждения.

Что теперь будет с «Торпедо»?16559 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoчемпионат мира среди клубов
происшествия
logoБока Хуниорс
logoОкленд Сити
logoвысшая лига Аргентина
logoвысшая лига Новая Зеландия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ротен о Месси: «Лучший игрок в истории, возможно. Его левая нога стоит двух Зиданов. Но он издевался над «ПСЖ», хотя парижане его спасли. Лео никого не уважал, особенно французов»
3 минуты назад
Болельщики «Барселоны» делают всех в фишках. Фаны других клубов, подключайтесь!
5 минут назадТесты и игры
«Лион» назвал «непостижимым» решение о переводе в Лигу 2 и подаст апелляцию: «Мы тесно сотрудничали с DNCG, выполняя все ее требования. Финансовое положение значительно улучшилось»
26 минут назад
«Бенфика» впервые в истории обыграла «Баварию» – после 10 поражений и 3 ничьих
520 минут назад
Неймар и «Сантос» подписали контракт до конца 2025-го с опцией продления
420 минут назад
«Бенфика» выиграла группу С на клубном ЧМ. «Бавария» стала 2-й и вышла на «Фламенго»
728 минут назад
😱 «Бавария» проиграла «Бенфике» (0:1) и пропустила португальцев на первое место в группе
3632 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» проиграла «Бенфике», «Эсперанс» против «Челси»
46933 минуты назадLive
Яшари из «Брюгге» отказал «МЮ» из-за нестабильности клуба. Хавбек интересен «Ман Сити», «ПСЖ», «Байеру», «Наполи», «Аталанте», но фаворит – «Милан» (Het Laatste Nieuws)
1236 минут назад
Неймар и «Сантос» продлят контракт до декабря 2025 года. Зарплата форварда – примерно 700 тысяч евро в месяц
1959 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов считает, что Сафонову стоит покинуть «ПСЖ»: «Трофеи – это одно дело, но спортсмену надо играть. Доннарумма – это глыба. Если будет хорошее предложение, то надо подумать»
328 минут назад
Тареми покинул Тегеран, проехав более 1000 км до родного Бушира на автомобиле. Иранец сообщил партнерам по «Интеру», что он в безопасности
343 минуты назад
Тареми интересен «Ноттингему», «Фулхэму» и «Бешикташу». Клубы АПЛ делали запрос по форварду «Интера»
2сегодня, 20:13
«Сьон» получит 320 тысяч евро за матч с «Зенитом» (Blick)
16сегодня, 20:01
Погребняк о Сафонове: «Бороться с Доннаруммой тяжело, если не сказать без шансов. «Галатасарай» – лидер турецкого футбола, «Борнмут» – это Англия, где мечтает играть каждый. Рабочие варианты»
3сегодня, 19:59
«Арсенал» может подписать Агуме из «Севильи» на место Парти
1сегодня, 19:29
«Монако» сможет купить Фати у «Барсы» за 11 млн евро после аренды. У каталонцев будет право приоритетного выкупа вингера за 28 млн
6сегодня, 19:20
«Фиорентина» выкупила Гудмундссона у «Дженоа» за 13 млн евро. Вингер стал вторым бомбардиром флорентийцев в прошлом сезоне
сегодня, 18:38
«Страсбур» выкупил у «Ноттингема» защитника Омобамиделе за 8 млн евро
2сегодня, 18:30
«Байер» готов купить хавбека сборной США Тилльмана за 35 млн евро. Клуб связался с ПСВ
4сегодня, 17:57