Из-за грозы прерван матч «Боки» с «Окленд Сити». Непогода повлияла на 5 игр клубного ЧМ в США за неделю
Непогода повлияла на проведение уже пяти матчей на клубном чемпионате мира в США.
Из-за грозы недалеко от стадиона «Джодис Парк» в начале второго тайма была прервана игра между «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» (1:1).
20 июня из-за сильного дождя долгое время не возобновляли игру новозеландцев против «Бенфики». Также ранее из-за грозы прерывали матч «Пачука» – «Ред Булл Зальцбург» и откладывали игру «Ульсан ХД» – «Мамелоди Сандаунс». Встречу «Палмейраса» и «Аль-Ахли» останавливали из-за штормового предупреждения.
Что теперь будет с «Торпедо»?16559 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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