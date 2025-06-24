«Фиорентина» выкупила Гудмундссона у «Дженоа» за 13 млн евро. Вингер стал вторым бомбардиром флорентийцев в прошлом сезоне

«Фиорентина» объявила о выкупе Альберта Гудмундссона.

Вингер был арендован у «Дженоа» и стал вторым бомбардиром клуба в минувшем чемпионате Италии, отметившись 6 голами в 24 играх.

Сообщалось, что «фиалки» сумели договориться о снижении суммы трансфера с 19 млн евро до 13 млн.

Статистику футболиста сборной Исландии можно изучить здесь .