«Фиорентина» выкупила Гудмундссона у «Дженоа» за 13 млн евро. Вингер стал вторым бомбардиром флорентийцев в прошлом сезоне
«Фиорентина» объявила о выкупе Альберта Гудмундссона.
Вингер был арендован у «Дженоа» и стал вторым бомбардиром клуба в минувшем чемпионате Италии, отметившись 6 голами в 24 играх.
Сообщалось, что «фиалки» сумели договориться о снижении суммы трансфера с 19 млн евро до 13 млн.
Статистику футболиста сборной Исландии можно изучить здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
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