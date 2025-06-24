«Страсбур» выкупил у «Ноттингема» защитника Омобамиделе за 8 млн евро
Эндрю Омобамиделе продолжит выступать за «Страсбур».
Французский клуб объявил о выкупе защитника, выступавшего за него на правах аренды с января. С 23-летним футболистом заключен контракт до 2029 года.
По информации The Irish Mirror, «Ноттингем Форест» получит 8 млн евро.
Омобамиделе провел в Лиге 1 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Страсбура»
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