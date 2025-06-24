«Страсбур» выкупил у «Ноттингема» защитника Омобамиделе за 8 млн евро

Эндрю Омобамиделе продолжит выступать за «Страсбур».

Французский клуб объявил о выкупе защитника, выступавшего за него на правах аренды с января. С 23-летним футболистом заключен контракт до 2029 года.

По информации The Irish Mirror , «Ноттингем Форест» получит 8 млн евро.

Омобамиделе провел в Лиге 1 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .