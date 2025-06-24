Вернер возглавил «Лейпциг». Контракт 37-летнего тренера – до 2027 года
Оле Вернер возглавил «РБ Лейпциг».
Клуб объявил о заключении двухлетнего контракта с 37-летним специалистом.
Ранее «Вердер» уволил Вернера, когда тренер отказался продлевать контракт, рассчитанный до 2026-го.
Вернер возглавлял «Вердер» с ноября 2021 года и вывел команду в высший дивизион Германии. В минувшем сезоне Бундеслиги клуб из Бремена набрал 51 очко и занял 8-е место в турнирной таблице.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Лейпцига»
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