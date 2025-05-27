«Вердер» уволил Вернера. Тренер отказался продлевать контракт, рассчитанный до 2026-го

«Вердер» уволил Оле Вернера.

Немецкий клуб сообщил, что 37-летний специалист был освобожден от своих обязанностей. Это решение было принято после того, как главный тренер команды отказался продлевать контракт, рассчитанный до 2026 года.

«Мы глубоко сожалеем о решении Оле, поскольку могли рассчитывать на долгосрочное сотрудничество с ним. Однако, поскольку нам нужна стабильность и ясность в отношении будущего на посту главного тренера, мы решили уволить Оле. Это решение также было единогласно поддержано наблюдательным советом.

Мы не хотели начинать сезон с главным тренером, чей контракт истекает через год. Решение Оле не продлевать контракт стало причиной, по которой мы приняли это решение сейчас, поскольку крайне сложно осуществлять кадровое планирование, когда неясно, кто будет главным тренером в следующем году.

Мы благодарим Оле за последние три с половиной года и за выдающуюся работу, которую он проделал в бременском «Вердере». Сотрудничество с ним было очень доверительным. Оле постоянно развивал команду и оказал огромное влияние на успешную стабилизацию положения «Вердера » в Бундеслиге», – сказал директор клуба Клеменс Фритц .

Вернер возглавлял «Вердер» с ноября 2021 года и вывел команду в высший дивизион Германии. В минувшем сезоне Бундеслиги клуб из Бремена набрал 51 очко и занял 8-е место в турнирной таблице.