Степашин о российском тренере в «Динамо»: «Почему мы должны кормить иностранцев? Не только потому, что я люблю свою страну и патриот России, но у нас сильная тренерская школа»

Сергей Степашин объяснил назначение российского тренера в «Динамо».

Главным тренером бело-голубых стал Валерий Карпин .

– В «Динамо» потому решили сделать ставку на россиянина, что с иностранцами сейчас все так непросто? До этого ведь были Шварц, Йоканович, Личка.

– А потому что сейчас есть выбор среди хороших отечественных специалистов.

Ну, почему мы должны иностранцев кормить, прошу прощения? Не только потому, что я люблю свою страну и патриот России, но я действительно считаю, что у нас есть сильная тренерская школа.

В свое время чемпионами Европы становились, а при Бескове второе место в 1964 году заняли, и его после этого звания заслуженного мастер спорта лишили.

В финале проиграли испанцам на их же стадионе. Хрущевское было политическое решение – проиграли стране с Франко во главе. Но это считалось плохо – стать вторыми в Европе.

Сколько наша школа дала специалистов – Лобановский, Садырин, Морозов, Ярцев, Романцев; все мои товарищи – Черчесов, Газзаев, Семин, Гершкович и нынешний тренер «Динамо» и сборной России Карпин.

Да и Слуцкий вон сейчас в Китае раскрывается, дай Бог ему здоровья, – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин .