Гризманн и «Атлетико» продлили контракт до 2027 года

«Атлетико» продлил контракт с Антуаном Гризманном.

Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до 2027 года.

Гризманн выступал за «Атлетико » с 2014 по 2019 год и вернулся в мадридский клуб в 2021-м. В минувшем сезоне француз отметился 8 голами и 7 ассистами в 38 матчах Ла Лиги . Его подробную статистику можно найти здесь .

Фото: x.com/Atleti