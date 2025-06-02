Гризманн и «Атлетико» продлили контракт до 2027 года
«Атлетико» продлил контракт с Антуаном Гризманном.
Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до 2027 года.
Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год и вернулся в мадридский клуб в 2021-м. В минувшем сезоне француз отметился 8 голами и 7 ассистами в 38 матчах Ла Лиги. Его подробную статистику можно найти здесь.
Фото: x.com/Atleti
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Атлетико»
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