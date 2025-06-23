Фернандо Алонсо о борьбе с Надалем за пост президента «Реала»: «Если любишь футбол, всегда мечтаешь о капельке власти для принятия решений. Но сейчас я не готов»
Фернандо Алонсо порассуждал о занятии должности президента «Реала».
Автогонщика спросили, может ли он представить себе, что поборется с Рафаэлем Надалем за этот пост.
«Я не так настроен на это, как он, но если любишь футбол и определенную команду, то всегда мечтаешь о том, чтобы обладать капелькой власти для принятия решений. Дома все мы тренеры, футболисты, президенты, заключили бы ту сделку, заключили бы эту.
Но я не чувствую себя готовым, да я и не готов. Так что сейчас об этом и думать нет смысла», – сказал Алонсо в интервью DAZN.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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