Фернандо Алонсо о борьбе с Надалем за пост президента «Реала»: «Если любишь футбол, всегда мечтаешь о капельке власти для принятия решений. Но сейчас я не готов»

Фернандо Алонсо порассуждал о занятии должности президента «Реала».

Автогонщика спросили, может ли он представить себе, что поборется с Рафаэлем Надалем за этот пост.

«Я не так настроен на это, как он, но если любишь футбол и определенную команду, то всегда мечтаешь о том, чтобы обладать капелькой власти для принятия решений. Дома все мы тренеры, футболисты, президенты, заключили бы ту сделку, заключили бы эту.

Но я не чувствую себя готовым, да я и не готов. Так что сейчас об этом и думать нет смысла», – сказал Алонсо в интервью DAZN.