РФС о слухах про договоренность о матче с Аргентиной в ноябре: «Не подтверждаем»
В РФС опровергли слухи о проведении матча со сборной Аргентины.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Россия и Аргентина договорились провести товарищескую встречу национальных команд в «Лужниках» в ноябре.
«Российский футбольный союз не подтверждает информацию о договоренности по товарищескому матчу между сборными России и Аргентины», – заявили в службе коммуникаций РФС.
В июне команда Валерия Карпина сыграет со сборными Нигерии и Беларуси.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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