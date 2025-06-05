РФС о слухах про договоренность о матче с Аргентиной в ноябре: «Не подтверждаем»

В РФС опровергли слухи о проведении матча со сборной Аргентины.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Россия и Аргентина договорились провести товарищескую встречу национальных команд в «Лужниках» в ноябре.

«Российский футбольный союз не подтверждает информацию о договоренности по товарищескому матчу между сборными России и Аргентины», – заявили в службе коммуникаций РФС .

В июне команда Валерия Карпина сыграет со сборными Нигерии и Беларуси.