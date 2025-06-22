Божин ушел из «Факела» и близок к возвращению в «Крылья Советов»

«Факел» объявил об уходе Сергея Божина после вылета клуба из Премьер-лиги.

«Сергей Божин уходит в связи с истечением срока действия контракта.

В совокупности Сергей отыграл за наш клуб 116 матчей и забил шесть мячей. Сережа, спасибо за самоотдачу, за неравнодушие, за вклад в развитие нашей команды.

Вместе мы писали историю в Премьер-лиге. Удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в заявлении клуба из Воронежа.

Божин выступал за «Факел» с 2018 по 2019 год, а затем вернулся в клуб в 2022-м. В сезоне-2024/25 команда заняла 16-е место и вылетела в Мелбет Первую лигу.

По данным Sport24, 30-летний центральный защитник близок к переходу в «Крылья Советов ». Божин – воспитанник самарского футбола, он был футболистом «Крыльев» в 2014-2017-м и в 2020-2022-м.

В минувшем сезоне Божин провел за «Факел» 25 матчей в РПЛ и Фонбет Кубке России. Его подробная статистика – здесь .

Звучала ли «макака» в адрес Вендела? «Факел» отвергает, «Зенит» уверен в расизме