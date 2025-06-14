Президент «Бенфики» про «Реал» и Каррераса: «Были предложения, но они нам не понравились. У нас нет договоренности»
У «Бенфики» нет договоренностей с «Реалом» о трансфере Альваро Каррераса.
Об этом сообщил президент португальского клуба Руй Кошта.
«У нас нет договоренности с «Реалом». Каррерас сыграет за «Бенфику» на клубном чемпионате мира. Потом посмотрим, что произойдет. Он сконцентрирован на игре на турнире за «Бенфику».
Были предложения, но они нам не понравились. И это касается не только Альваро, но и других футболистов», – сказал президент «Бенфики» Руй Кошта.
Ранее сообщалось, что мадридцы могут заплатить 50 миллионов евро отступных за футболиста.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?9225 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости