Президент «Бенфики» про «Реал» и Каррераса: «Были предложения, но они нам не понравились. У нас нет договоренности»

У «Бенфики» нет договоренностей с «Реалом» о трансфере Альваро Каррераса.

Об этом сообщил президент португальского клуба Руй Кошта.

«У нас нет договоренности с «Реалом ». Каррерас сыграет за «Бенфику» на клубном чемпионате мира. Потом посмотрим, что произойдет. Он сконцентрирован на игре на турнире за «Бенфику».

Были предложения, но они нам не понравились. И это касается не только Альваро , но и других футболистов», – сказал президент «Бенфики» Руй Кошта .

Ранее сообщалось , что мадридцы могут заплатить 50 миллионов евро отступных за футболиста.