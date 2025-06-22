Челикович покинул «Ахмат». Боснийский защитник выступал за греческий «Панэтоликос» на правах аренды в прошлом сезоне
Ясмин Челикович покинул «Ахмат».
«Грозненский клуб и защитник Ясмин Челикович пришли к соглашению о расторжении контракта по согласию сторон.
Челикович перешел в «Ахмат» летом 2023 года, проведя за клуб 29 матчей и отметившись одним забитым голом.
Прошлый сезон легионер провел в аренде в греческой команде «Панэтоликос». Благодарим Ясмина за совместную работу и желаем удачи!», – говорится в сообщении клуба.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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