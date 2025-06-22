Челикович покинул «Ахмат». Боснийский защитник выступал за греческий «Панэтоликос» на правах аренды в прошлом сезоне

Ясмин Челикович покинул «Ахмат».

«Грозненский клуб и защитник Ясмин Челикович пришли к соглашению о расторжении контракта по согласию сторон.

Челикович перешел в «Ахмат » летом 2023 года, проведя за клуб 29 матчей и отметившись одним забитым голом.

Прошлый сезон легионер провел в аренде в греческой команде «Панэтоликос ». Благодарим Ясмина за совместную работу и желаем удачи!», – говорится в сообщении клуба.