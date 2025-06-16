«Милан» контактирует с Геррой и оценивает хавбека «Валенсии» в 20 млн евро с учетом бонусов. Испанцы хотят больше
«Милан» работает над трансфером Хави Герры Морено.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб контактирует с полузащитником «Валенсии» и оценивает его трансферную стоимость в 20 миллионов евро с учетом бонусов.
Испанцы хотят получить более высокую сумму за 22-летнего игрока.
В минувшем сезоне Ла Лиги хавбек провел 36 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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