Дин Хейсен: «Каждый ребенок мечтает играть за «Реал». Это лучший клуб мира, я очень горд и счастлив быть здесь»

Дин Хейсен гордится переходом в «Реал».

«Для меня это мечта. Я думаю, что каждый ребенок мечтает играть за «Реал». Это лучший клуб мира, и я очень горд и счастлив быть здесь.

Здесь очень хорошая команда, и, по правде говоря, раздевалка очень сплоченная. Мы очень рады, что Хаби Алонсо тоже здесь. Я думаю, у него много хороших идей, и мы проведем несколько замечательных лет вместе.

Мы – «Реал Мадрид ». Мы должны побеждать, и я думаю, что мы это сделаем», – сказал защитник мадридского клуба.