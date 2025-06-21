Дин Хейсен: «Каждый ребенок мечтает играть за «Реал». Это лучший клуб мира, я очень горд и счастлив быть здесь»
Дин Хейсен гордится переходом в «Реал».
«Для меня это мечта. Я думаю, что каждый ребенок мечтает играть за «Реал». Это лучший клуб мира, и я очень горд и счастлив быть здесь.
Здесь очень хорошая команда, и, по правде говоря, раздевалка очень сплоченная. Мы очень рады, что Хаби Алонсо тоже здесь. Я думаю, у него много хороших идей, и мы проведем несколько замечательных лет вместе.
Мы – «Реал Мадрид». Мы должны побеждать, и я думаю, что мы это сделаем», – сказал защитник мадридского клуба.
Что теперь будет с «Торпедо»?6382 голоса
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
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