Виталий Мутко: «Заявок на проведение ЧМ скоро вообще не будет – дают тем, кто готов заплатить. Футбол не должен принадлежать одной ФИФА или чиновнику, что мы видим»
Виталий Мутко высказался о финансовых приоритетах в проведении ЧМ.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 команд.
«В ФИФА идут по-простому: дают провести тем, кто готов заплатить.
Скоро вообще не будет заявок на [проведение] чемпионат мира. Сейчас так и происходит.
Раньше люди стремились получить шанс на проведение, потому что знали, что чемпионат мира – это развитие.
Футбол не должен принадлежать одной ФИФА или чиновнику, что мы, к сожалению, видим.
Футбол должен быть для болельщиков, футболистов и клубов», – сказал бывший президент РФС Виталий Мутко.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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