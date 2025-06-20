Виталий Мутко: «Заявок на проведение ЧМ скоро вообще не будет – дают тем, кто готов заплатить. Футбол не должен принадлежать одной ФИФА или чиновнику, что мы видим»

Виталий Мутко высказался о финансовых приоритетах в проведении ЧМ.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 команд.

«В ФИФА идут по-простому: дают провести тем, кто готов заплатить.

Скоро вообще не будет заявок на [проведение] чемпионат мира. Сейчас так и происходит.

Раньше люди стремились получить шанс на проведение, потому что знали, что чемпионат мира – это развитие.

Футбол не должен принадлежать одной ФИФА или чиновнику, что мы, к сожалению, видим.

Футбол должен быть для болельщиков, футболистов и клубов», – сказал бывший президент РФС Виталий Мутко .