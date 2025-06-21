Мареска об 1:3: «Фламенго» заслужил победу, игра полностью изменилась за 6 минут. «Челси» пытался внести в игру что-то новое – для следующего сезона и будущего»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Фламенго».

Лондонский клуб потерпел поражение со счетом 1:3 во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

«Они заслужили победу. Мы попытались внести в игру что-то новое – для следующего сезона и будущего.

У нас есть еще одна игра, мы постараемся победить. Игра полностью изменилась за шесть минут. К сожалению, мы пропустили дважды за короткий промежуток времени, затем была красная карточка. Мы пытались [отыграться]. Поздравляю их», – сказал Мареска .