Кафанов покинул «Ростов»: «Часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе. Я не прощаюсь, говорю до «новых встреч»

Виталий Кафанов покинул «Ростов» и обратился к болельщикам.

«Дорогие болельщики! Сегодня я принял трудное во всех смыслах для себя решение – покинуть тренерский штаб футбольного клуба «Ростов».

На протяжении долгих лет мы вместе делили и радости побед, и горечь поражений, но одно было неизменно – мы всегда чувствовали Вашу поддержку как на «Ростов Арене», так и на любом другом стадионе нашей необъятной Родины.

Ростов-на-Дону для меня значит очень много, и часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе. Я бы также хотел поблагодарить всех сотрудников клуба и персонал команды, вы – большие профессионалы и вносите огромный вклад в успехи любимого «Ростова». Я горжусь знакомством с каждым из вас.

Особую благодарность я бы хотел выразить президенту «Ростова» и своему другу Арташесу Арутюнянцу . Шесть с половиной лет назад именно по его приглашению я присоединился к тренерскому штабу «Ростова».

Его любовь к клубу, его профессионализм и готовность помочь в решении любой проблемы создают максимально комфортные условия для работы и развития. Я очень ценю наши теплые и дружеские отношения и всегда остаюсь на связи.

Дорогие друзья, я не прощаюсь с Вами. Я говорю до «новых встреч»! Болейте за «Ростов», поддерживайте команду и приходите на «Ростов Арену»!» – приводит слова тренера вратарей пресс-служба «Ростова».

«Уважаемые болельщики! Виталий Кафанов покидает Футбольный Клуб «Ростов».

Виталий Витальевич – настоящий профессионал своего дела. Его вклад в развитие «Ростова» невозможно переоценить. На протяжении долгих лет он полностью отдавал себя нашему клубу и оставил большой след в истории «Ростова».

Кроме того, с Виталием Витальевичем нас связывают и теплые отношения, которые мы будем продолжать и в будущем. Я желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове»!

Виталич, спасибо и до встречи! С уважением, Арташес Арутюнянц», – заявил президент дончан.

Напомним, что Кафанов начал работать в «Ростове» в конце 2014 года, потом перешел в «Рубин» и вернулся в клуб в 2019-м. Он также занимает пост тренера вратарей в сборной России.