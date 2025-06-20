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Колосков о матче с Афганистаном: «Я за, но если играть у нас. Только-только начал налаживаться диалог, сняли мы с них всякие обидные ограничения»

Вячеслав Колосков не против матча с Афганистаном.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли Афганистана Ахмадулла Захид заявил, что страна поддерживает идею товарищеского матча со сборной России. 

«Если Афганистан предложил, я бы, честно говоря, согласился сыграть с ними. Сейчас только-только начал налаживаться непростой диалог с ними, делегация афганская у нас была, сняли мы с них всякие обидные ограничения, которые были на них наложены.

Поэтому с точки зрения спортивно-политической, мне кажется, это было бы интересно. А дальше пусть РФС решает. Я бы приветствовал такой матч, но, конечно, если играть у нас, а не на выезде», – сказал почетный президент РФС

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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