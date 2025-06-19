Кунде согласился продлить контракт с «Барсой». Стороны достигнут полной договоренности в ближайшие недели (Бен Джейкобс)

Жюль Кунде продлит контракт с «Барселоной».

26-летний защитник устно согласился заключить новое соглашение с каталонским клубом, сообщает журналист Бен Джейкобс. Футболист дал главному тренеру Ханс-Дитеру Флику понять, что хочет остаться в команде.

Стороны уверены, что достигнут полной договоренности в ближайшие недели.

В минувшем сезоне Ла Лиги Кунде провел 32 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .