Кунде согласился продлить контракт с «Барсой». Стороны достигнут полной договоренности в ближайшие недели (Бен Джейкобс)
Жюль Кунде продлит контракт с «Барселоной».
26-летний защитник устно согласился заключить новое соглашение с каталонским клубом, сообщает журналист Бен Джейкобс. Футболист дал главному тренеру Ханс-Дитеру Флику понять, что хочет остаться в команде.
Стороны уверены, что достигнут полной договоренности в ближайшие недели.
В минувшем сезоне Ла Лиги Кунде провел 32 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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