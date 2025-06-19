Дженнаро Гаттузо: «Я бы не выпустил Гаттузо на поле – из-за того беспорядка, который учинял. Так я вижу футбол сейчас»

Дженнаро Гаттузо не выпустил бы на поле такого игрока, каким был он сам.

– В сборной вам придется пойти на какие-то компромиссы или вы будете тем же Гаттузо, что и всегда?

– Все думают о Гаттузо бегущем, упорном. Я думаю, что команды, которые я тренировал, играли в хороший футбол.

Мне сказали не говорить этого, но я скажу: я в своей сегодняшней команде не выпустил бы Гаттузо на поле. Из-за того беспорядка, который он учинял. Из-за того, как я вижу футбол сейчас.

Сегодня футболисты другие, они гораздо профессиональнее. Им просто сложнее работать в группе, не только в сборной, – сказал главный тренер сборной Италии и бывший опорник «Милана».