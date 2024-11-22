Аршавин о будущих юбилеях победы «Зенита» в РПЛ в 2007-м: «Не хотел бы, чтобы мне пели дифирамбы. Как говорил Мутко, вы должны быть социальным явлением. Клуб им стал»
В 2024 году клуб из Санкт-Петербурга отмечает 40-летие победы в чемпионате СССР по футболу.
– Если сейчас вбить в интернете «Золотой состав «Зенита», то поисковик нам выдаст статьи только про составы 1984 и 2007 годов. Как вы думаете, что общего и чем отличаются эти составы друг от друга?
– Команда 1984 года стала первый раз в истории чемпионом Советского Союза. Мы схожи с ними с тем, что город после этого 23 года ждал, молился, плакал и, наверное, даже до конца не верил, что «Зенит» опять может быть чемпионом страны. В этом мы схожи.
Если говорить о непохожести, то в нашей команде были легионеры, а в то время легионеров не было. Даже тот же Бирюков, Давыдов – один из Орехово-Зуево, другой из Тулы, но их никак не ассоциируешь с этими городами.
Все равно к моменту моего сознания и тинейджерства они стали петербуржцами и ленинградцами. Это, наверное, и отличает.
– Предлагаю немного пофантазировать. 2047 год – 40 лет со дня первого российского чемпионства «Зенита». Как бы вы хотели его отпраздновать? Хотели бы в таком же формате, чтобы было чествование и весь город признавался вам в любви и говорил, какой подарок вы подарили? Или Андрей Аршавин предпочел бы это сделать в более тихой обстановке?
– До 66 лет, хотя хорошая цифра, еще нужно дожить. А в целом я бы хотел, чтобы «Зенит» и его значимость для города только увеличивалась.
Как бы я отпраздновал 40-летие, не знаю, но я бы точно не хотел, чтобы мне пели дифирамбы, потому что «Зенит» – это команда, это клуб.
Как говорил Виталий Леонтьевич Мутко, вы должны быть социальным явлением. И клуб, на мой взгляд, им и стал. Просто база болельщиков, масштаб клуба и его влияние на людей.
Если нас будет в 40 раз больше, чем сейчас… Вот этого я бы хотел, – сказал бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин.
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